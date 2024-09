Morto James Darren star della tv anni ' 80 | recitò in Star Trek e T J Hooker

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) Addio ad uno dei volti più notitelevisione, diviso tra fantascienza e polizieschi., attore e cantante celebre soprattutto negli'80, è scomparso all'età di 88. Conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in film e serie tv come Gidget, I cannoni di Navarone e T.J.è stato una figura di spicco ad Hollywood per oltre sessant'. La scomparsa diè avvenuta al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, secondo quanto riportato dal figlio Jim Moret, che ha raccontato ai media i problemi cardiaci dei quali soffriva suo padre ormai da diverso tempo. Una carriera a Hollywoodnacque con il nome diWilliam Ercolani nel