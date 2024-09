Mancata potatura degli alberi a S Angelo in Formis | Nocerino assessore fantasma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGliche arredano i marciapiedi a via IV Novembre a S.innecessitano diperché potrebbero costituire un pericolo alla visibilità. Ad inizio maggio il consigliere comunale Massimo Antropoli aveva segnalato la necessità di intervenire sugli arbusti ma da allora ancora nessun provvedimento è stato preso. Sfoltire gli arbusti dai rami eccedenti si rende indispensabile non solo per il benessere delle piante e per il decoro delle stesse ma anche per garantire la visibilità per quanti, uscendo da strade o cortili privati, potrebbero vedersi ristretta la visuale. La questione era stata posta dal consigliere comunale Antropoli che aveva evidenziato, ancora una volta, la necessità di intervenire al più presto.