L’Atalanta Under 23 cala il tris | Novara battuto nel segno di Vavassori e Vlahovic

(Di martedì 3 settembre 2024). Prima vittoria stagionale per23 che, al Piola, si aggiudica i primi tre punti del suo campionato. Contro i piemontesi va in scena un match senza storia, sbloccato poco dopo la mezz’ora dal guizzo vincente di, al terzo gol consecutivo tra i professionisti, che dopo aver saltato Ghiringhelli fulmina Minelli con un gran piazzato sul primo palo. La squadra di Modesto ha poi messo il sigillo nella ripresa, porzione di gara nella quale la scena se l’è presa. Al 59? il serbo sfrutta il gran lavoro di Cassa per griffare il raddoppio. Poi a quindici dal traguardo decide di mettersi in proprio fissando il definitivo 0-3 con un gran esterno che non lascia scampo al portiere novarese.-ATALANTA23 0-3 Reti: 33?(A), 59?, 75? Vlahovi? (A).