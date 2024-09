Il bilancio di Bochicchio | Fiera chiusa al meglio la potenzieremo ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Si è concluso domenica scorsa la 28esima edizione delladel Santissimo Crocifisso a Piattoni, a Castel di Lama. Quattro giorni di eventi: laboratori, mostre, convegni, gastronomia e spettacoli, che hanno messo in evidenza le tradizioni della cittadina della media Vallata del Tronto. Abbiamo dato la parola al sindaco, Mauro, per fare ildell’evento. Sindaco, come è andata questa 28esima edizione delladel Santissimo Crocifisso? "L’edizione 2024 dellava in archivio con unpiù che positivo: tanti gli espositori arrivati da tutte le regioni italiane e un’affluenza di visitatori buona, nelle mattinate un po’ meno, ma di sera si è registrato il pienone, come da tradizione. Tante le offerte che hanno messo d’accordo tutti i visitatori".