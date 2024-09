Festival di Venezia pagelle sesta serata | Kasia si distingue 8 Murino star 10

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024) L’edizione 2024 deldiè giunta alla, dove è stato protagonista il film di Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Sul tappeto rosso hanno sfilato attrici internazionali e nostrane ma, nessuna comeSmutniak, è riuscita a brillare in originalità. L’artista ha scelto un look insolito con un accessorio dallo stile vintage, che riusciva a non passare assolutamente inosservato. Non sono mancati, però, anche gli scivoloni e i rimandati a settembre.Smutniak: originale – Voto 8Smutniak ha saputo proporre il look più originale del sesto red carpet deldel Cinema di2024. L’attrice, infatti, non ha solo indossato un outfit ma ha anche saputo osare, dando l’impressione di portare un personaggio in passerella, come fa già sui set cinematografici.