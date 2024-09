Dieta di settembre | come rimettersi in forma dopo l’estate

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 3 settembre 2024) Serichiede la prova costume, il rientro dalle ferie richiede il ritorno al peso-le ‘concessioni’ delle vacanze. Ecco allora che ladipuò fare al caso di tanti. Prima della tanto attesa prova costume, per tanti, nasce la corsa al raggiungimento dellaperfetta. Diete last-minute, sacrifici, rinunce e piatti leggerissimi per poter indossare le mise più ‘succinte’ sotto l’ombrellone, in spiaggia o in piscina. Rituali che, ogni anno, accompagnano chiunque miri al peso-ideale nei mesi estivi. Tuttavia, estate è anche sinonimo di vacanze, di cene con gli amici, di aperitivi in spiaggia, di gelati, di prelibatezze. Pertanto, se con l’arrivo delsi teme la prova costume, con il termine di questa stagione subentra, molte volte, la necessità di ritrovare latalvolta ammorbidita dalle ferie.