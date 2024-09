Stupro di gruppo su una 23enne nelle campagne di Taranto Fermati tre uomini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una ragazzi di 23 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dila notte tra il 30 e il 31 agosto. È successodi Massafra, in provincia di. Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri hanno fermato tre giovani. A dare la notizia è stata la Gazzetta del Mezzogiorno. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della vittima direttamente in ospedale, dove laè andata subito dopo gli abusi. Un, un 27enne e un 34enne sono statie portati in carcere con l’accusa di violenza sessuale di. La violenza – Secondo le ricostruzioni, la ragazza stava tornando a casa in compagnia di due amici, un uomo e una donna. Verso le 2 del mattino sono stati avvicinanti da un’auto con a bordo i tre indagati che hanno offerto loro un passaggio. L’invito è stato accettato perché il gruppetto conosceva uno dei ragazzi a bordo dell’autovettura.