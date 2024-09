Sharon Verzeni le parole choc di Sangare durante l’interrogatorio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 2 settembre 2024), ledi– Si è concluso dopo un paio d’oredi Moussa, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per aver ucciso con quattro coltellatela notte tra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d’Isola. ( dopo le foto), lediMoussaè stato interrogato nel carcere di Bergamo dal gip Raffaella Mascarino, che dovrà decidere sulla richiesta della Procura di convalidare il fermo. L’uomo ha ripetuto che “non c’era un movente” e ha detto “Non so il perché l’ho fatto”. Moussa, come ha riferito il suo legale Giacomo May, ha affermato di essere uscito di casa con questa “sensazione che non so spiegare” e che lo ha spinto “a voler fare del male”, come riferisce l’”Ansa”.