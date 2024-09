Scusa per quello che sto per fare | oggi l’interrogatorio in carcere di Moussa Sangare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo. È rinchiuso da giovedì notte in una cella da solo ed è sotto stretta sorveglianza, seguito dagli psicologi deldi via Gleno. Dal giorno del fermopare si sia chiuso nel silenzio. Chissà se parleràneldi fronte al gip che dovrà decidere sulla convalida. L’accusa è pesante, omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi di Sharon Verzeni, la 33enne di Terno d’Isola uccisa con quattro coltellate nella notte del 30 luglio. Secondo le indagini e anche in base alla sua confessione, sarebbe stato lui a sferrare i fendenti. Nato a Milano da una famiglia originaria del Mali, disoccupato e con un precedente di polizia per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella, alla quale aveva puntato proprio un coltello, il 30enne ha raccontato che quella notte era uscito di casa con l’ossessione di accoltellare qualcuno.