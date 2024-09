Perde con la Paolini la Putintseva umilia così la raccattapalle | gelo agli Us Open | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non è andata bene a Yulia, eliminata al terzo turno degli Usdalla nostra Jasmine. La tennista russa di nascita e naturalizzata kazaka sta facendo ora il giro del web non tanto per qualche colpo particolare esibito in partita (persa in due set, 6-3 6-4) quanto per la reazione rabbiosa contro una povera. Prima di una battuta, la ragazza ha recuperato le palline vaganti e secondo il protocollo ha alzato le braccia, pronta a passarne una alla. A quel punto la kazaka è rimasta immobile, guardando lacon aria interrogativa, quasi di sfida, nell'imbarazzo generale dei presenti, a partire dal pubblico. L'addetta a quel punto ha pensato bene di lanciarle una palla, interpretando il gesto stizzito della numero 30 del ranking mondiale come una richiesta.