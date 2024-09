Osimhen e Mario Rui verso la Turchia?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) VictorRui sono stati tolti dalla lista dei calciatori da parte del Napoli. Chiuso il mercato europeo, i due potrebbero avere mercato altrove. In queste ore si parla molto della. L’attaccante nigeriano potrebbe volare ad Istanbul, sponda Galatasaray. I turchi lo rileverebbero in prestito secco dopo l’infortunio di Icardi. Per il terzino sinistro si sarebbe fatto avanti il Besiktas., il Galatasaray propone la soluzione del prestito Così Sportmediaset: “Lunedì 2 settembre è una data chiave nella vicenda: a mezzanotte chiude il mercato arabo. Sia le parole di Giovanni Manna sia i segnali – ormai assenti – che arrivano dall’Arabia Saudita fanno pensare che il nigeriano non andrà nella Saudi Pro League.