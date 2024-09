Loreto e Matelica favorite per salire Ma è un girone E molto equilibrato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Meno di un mese al via del secondo torneo di Serie B interregionale (28 settembre), che ha debuttato nel 2023 dopo la scissione della vecchia B unica in due livelli. La seconda serie cadetta, quarta della piramide cestistica, presenta unE che appare uno dei più competitivi dell’intero panorama tricolore: dopo la prima fase, le 12 squadre incroceranno le 12 delF per poi disputare i play-off promozione verso la B nazionale i e play-out per evitare la C. IlE sarà in buona parte marchigiano, con sette formazioni: provincia di Macerata rappresentata da ben quattro squadre (, Porto Recanati, Recanati e Civitanova), due pesaresi (e Bramante) e una anconetana, la Goldengas Senigallia; quindi due emiliane, Castel San Pietro ed Ozzano, due abruzzesi, Roseto e Teramo, e una umbra, Val di Ceppo.