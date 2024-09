LIVE Paolini-Muchova 3-6 US Open 2024 in DIRETTA | cinque game di fila alla ceca il 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PAUL 30-30 Attacca con poco l’azzurra, passa in due tempi comodamente. 30-15 Scentra il dritto. 30-0 Non risponde di dritto sulla seconda la! 15-0 In rete il dritto della. Purtroppo siamo nelle condizioni favorite da, che adesso si farà ancor più aggressiva a mettere pressione a. Era duravigilia, adesso è quasi-impossibile.6-3! E allora, con il quintoconsecutivo laconquista il primo parziale, dall’1-3. 40-15 Orribile risposta lunga di rovescio sulla seconda, che di fatto chiude il primo parziale. 30-15 Poi la prima vincente. 15-15 Magistrale serve&volley di. 0-15 Gran risposta di dritto e attacco di rovescio! 3-5 NOOO! Prima al corpo. Orrendo schiaffo al volo. Gratuito diche cede ancora la battuta.