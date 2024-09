Il sovranista intelligente

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set – È un tipo sveglio, il. Abilissimo nell’organizzare un qualsivoglia simposio, citare a sproposito grandi nomi del passato politico o intellettuale in modo talmente capzioso da fare invidia a qualsiasi cronista di Repubblica. Scaltro nel prendere applausi, perfetto per indignarsi, per organizzare strani rituali tradizionali di non si sa bene cosa. Un po’ meno per fotografare la vita reale, ma sono dettagli. Ilè una stampella del piddino (stupido o meno che sia) Alnon sfugge niente. Non gliela si fa. Lui capisce come vanno le cose prima ancora che comincino. E allora è capace di dare addosso al successo di AfD in Germania, perché AfD, si sa, proclama gli interessi tedeschi e critica quelli mediterranei.