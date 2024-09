Autostrada e complanare di Bari chiusure notturne per lavori Da stasera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentiredi sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 settembre, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene da, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la SS7 Appia, verso Reggio Calabria. In alternativa si consiglia di uscire a Palagianello e raggiungere poi la SS7 Appia. —– Sulla D94sud di(allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di), per consentire attività propedeutiche aidi ripristino delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso traZona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di, in direzione della Tangenziale.