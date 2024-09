Traffico Roma del 01-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo per quanto riguarda ilin città anon molti gli spostamenti in queste ore sulla via Cristoforo Colombo la polizia locale Ci segnala un incidente con rallentamenti in prossimità di via Aristide Leonori direzione San Giovanni in corso al Circo Massimo la manifestazione sportiva Longines Global Champions Tourdedicata al mondo dell’equitazione modifiche alla viabilità con è chiuso aldella carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla compresa tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla per l’occasione modificati per delle linee bus 628 671 714 e 792 Inoltre fino alle ore 22 per l’esibizione dei Carabinieri a cavallo chiusa alla corsia preferenziale di Lungotevere Aventino tra via Santa Maria in cosmedin piazza dell’emporio nei due sensi di marcia è tutto ...