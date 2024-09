The War Within – Prime impressioni sull’inizio della Worldsoul Saga

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 1 settembre 2024) Sin dal suo annuncio, The War, l’ultima espansione di World of Warcraft, ha fatto discutere moltissimo tutti i fan del franchise e non perché, per la prima volta, questa avrebbe rappresentato l’inizio di unadi tre espansioni denominata. Un nuovo modo di intendere la narrazione di uno dei franchise più longevi del mondo videoludico che, tra alti e bassi, ha mostrato sempre uno storytelling incentrato sulla singola espansione, capace di regalare momenti altissimi come in Legion e momenti decisamente sottotono come in Shadowlands. Come si comporterà The Warin tal senso? Difficile dirlo con certezza sin d’ora perché ogni espansione deve completare il suo ciclo vitale per poterla valutare con chiarezza; proprio per questo motivo ci riserviamo di modificare o proporre nuovi approfondimenti sull’ultimo titolo Blizzard.