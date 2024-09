Temptation Island 11 dopo l’acceso scontro social tra Lino Giuliano e Karina Cascella interviene anche Alessia Pascarella

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 1 settembre 2024) Poche ore fa, ex opinionista di Uomini e Donne, e, protagonista dall’undicesima edizione di, hanno avuto un accesosui. Tutto è iniziato quando l’imprenditrice ha condiviso il video diche, alla guida della sua auto, mostrava il contachilometri. “Quest’ignorante patentato percorre un centro abitato ad alta velocità e in più registra“, ha tuonato, sottolineando che “non si può prendere in un reality un elemento del genere”. Il riferimento, ovviamente, è all’imminente ingresso dinella Casa del Grande Fratello dove, secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, metterà in scena un “teatrino” sul triangolo amoroso che coinvolgerà la sua exe l’ex single diMaika Randazzo.