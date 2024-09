Sos maltrattamento di animali Il caso arriva in Cassazione Allevatore condannato a 3 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Fucecchio (Firenze), 1 settembre 2024 – Affermata la prescrizione di alcuni capi d’imputazione, la Corte d’appello aveva rideterminato la pena, a carico di un 70enne del Fucecchiese, in tree 20 giorni di reclusione per i residui reati legati alla fattispecie didi. Pena passata definitiva dallache ha respinto il ricorso dell’imputato che, in primo grado, era già stato assolto dalle violazioni delle legge sulla caccia e dalla violazione di sigilli. L’imputazione che aveva portato al processo contestava all’uomo –di avifauna con licenza di caccia – “di aver sottoposto a sevizie, senza necessità, uccelli appartenenti a specie particolarmente protette, detenendoli dentro gabbie e recinti angusti, in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, e di aver cagionato loro lesioni e la morte”.