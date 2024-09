Schiaffi ad una dottoressa del Pronto Soccorso del Cardarelli

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di domenica 1 settembre 2024) Una giovanedelè stato aggredita da una donna che lamentava che nella giornata precedente non era stata sottoposta ad un particolare esame Napoli. «Aggredire medici, infermieri e personale sanitario significa di fatto negare il futuro a questa terra, trasformare la passione in disillusione. La sanità in Italia è pubblica e gratuita eppure c’è un prezzo da pagare sempre più alto per chi invece è in prima linea e ci lavora». Così Antonio D’Amore, direttore generale del, in merito all’aggressione subita ieri pomeriggio da una giovanedeldell’ospedale.