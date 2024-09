San Francisco giocatore 49ers reagisce a rapina | 17enne gli spara

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – Ricky Pearsall, ricevitore dei San, è stato ferito al petto da un giovane che sabato pomeriggio gli hato durante una. Pearsall, come rende noto la franchigia Nfl, è in condizioni “serie ma stabili”. Are sarebbe stato unche è stato arrestato, come riferisce William Scott, capo della polizia di San. Pearsall, un rookie selezionato daicon la 31esima scelta nell’ultimo draft, stava firmando autografi nel primo pomeriggio in un evento organizzato non lontano da Union Square, uno dei luoghi iconici della città californiana. Dal tentativo diè nata una colluttazione che ha portato al ferimento del, trasportato in ambulanza al SanGeneral Hospital. Pearsall è stato in grado di rispondere alle domande degli inquirenti per fornire indicazioni utili all’inchiesta.