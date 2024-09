Re Carlo ultime notizie | Harry pronto a fare pace il gesto per il padre

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 1 settembre 2024) I rapporti trad’Inghilterra e il resto della Famiglia Reale Inglese sono freddi ormai da diverso tempo. Dal 2020, infatti, anno in cui il Duca ha deciso di lasciare la patria per trasferirsi in California, la relazione tra lui, ile il fratello non è più la stessa di prima. Di recente, il figlio diIII è tornato in patria per partecipare al funerale dello zio e, anche in quell’occasione, tra lui e il Principe William non ci sarebbe stato nemmeno uno sguardo. Malgrado i rapporti tra il Duca e la sua famiglia d’origine sembrerebbero, a molti, ormai irrimediabilmente incrinati,d’Inghilterra avrebbe deciso diundistensivo nei loro confronti. Secondo leindiscrezioni, infatti, il Duca di Sussex avrebbe deciso di non aggiungere delle nuove indiscrezioni nel formato economico di Spare, in uscita a breve.