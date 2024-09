People mover ennesima fermata ai box

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilnon finisce mai di stupire.Il biglietto è carissimo tanto è vero che già in due conviene il taxi per andare in aeroporto che in più ti viene a prendere a casa. Le carrozze sono piccole, inoltre da aprile a settembre meno di sei mesi è chiuso per manutenzione quasi un mese, per non parlare dei problemi con il freddo ed il ghiaccio, fenomeni frequenti nelle nostre zone, ma quasi ignoti ai costruttori di questo bruco mela. La giunta comunale di Bologna si è fatta mettere nel sacco, ho la sensazione.Niccolò Rocco di Torrepadula Risponde Beppe Boni Alva data finalmente una medaglia. E' la navetta più acciaccata d'Italia. Tra manutenzioni, rotture, inciampi, verifiche e qualcos'altro in arrivo sempre dietro l'angolo si ferma con precisione svizzera. Non esiste in Italia una navetta che collega la città all'aeroporto più fuorigioco di questa.