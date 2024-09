Pedullà | Napoli-Parma abbiamo assistito ad un episodio raro nel calcio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) Alfredocommenta quanto accaduto nel corso dell’incontro di serie A 2024/2025finito con la vittoria degli uomini di Conte. Alfredo, noto esperto dimercato, ha messo in luce un curiosoverificatosi durante. L’incontro ha visto un finale insolito, con un giocatore di movimento costretto a difendere la porta del, attraverso Sportitalia, ha commentato: “Ieri nel finale diad uncurioso enel mondo del: il portiere degli ospiti Suzuki è stato espulso al 75? e, dal momento che Pecchia aveva terminato i cambi, in porta è andato per l’ultimo quarto d’ora più recupero il difensore Enrico Del Prato, non potendo entrare il secondo portiere.