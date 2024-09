Modena City Ramblers in concerto a Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 - Dopo la grande serata con Max Gazzè, continua con ildeila rassegna Liberi Tutti in programma aper l’80esimo anniversario della Liberazione. Appuntamento lunedì 2 settembre in piazza Vittorio Veneto (ore 21,15) sempre a ingresso libero. Alfieri del combat folk, iproporranno unparticolare per celebrare il trentennale di “Riportando tutto a casa”, folgorante album d’esordio con cui la band emiliana mostrò la propria identità meticcia, intrisa di suoni irlandesi e allegria emiliana, Resistenza e buone cause per cui lottare. Ad aprire la serata saranno il cantautore romano Alessandro Liberini, in tour con il nuovo album “Senza tempo”, e l’elettro-rock dei Known Physics. Vi è venuto un certo appetito? Dalle ore 18 apriranno i battenti gli stand gastronomici.