LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | parte la gara!

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Pienamente in corsa Luca Braidot che al momento è settimo. 12.08 Ora davanti si è messo Schwarzabauer, ma tutti sono ancora appaiati, non ci sono differenze. 12.07 Faredi testa di solito paga in questo contesto e quindi Koretzky ci prova. 12.06 Non è partito benissimo Tom Pidcock che quindi è rimasto un po’ imbottigliato. 12.04 Su questo tracciato non c’è tanto spazio per passare e quindi si può perdere tanto nei tratti più tecnici. Koretzky sta provando a fare come Pieterse al femminile. 12.03 Come nellafemminile c’è subito grande bagarre davanti, prova a mettersi davanti Koretzky. Braidot sesto. 12.00LA PROVA ÉLITE MASCHILE! 11.