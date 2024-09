LIVE Moto3 GP Aragon 2024 in DIRETTA | Alonso in fuga Veijer e Lunetta provano a ricucire lo strappo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 giri:volaaaaaaaaaaaa!! L’olandese si porta a 1.1 da Alosno con il nuovo record!sempre più terzo a 3.4 con mezzo secondo su Rueda. -9 giri:a tutta!! L’olandese si porta a 1.6 dal colombiano! Intanto Farioli si ferma per un problema tecnico. -9 giri:ci prova marimane davanti per 2.0, quinditerzo a 3.6! -10 giri: Buasri cade nel T1 mentre Rueda perde il contatto da. -10 giri: siamo a metà gara.comanda con 2.1 suche passa Furusato e ora accusa 2.9. Quartoa 3.4 con Rueda in scia. -11 giri:reagisce e allunga di nuovo a 2.2 su Furusato che sbaglia e ora si trovanegli scarichi! -11 giri: attenzione a Furusato!!!!!!!! Il giapponese si porta a 1.3 daterzo a 1.1 dal secondo posto!quinto a 3.4 prova a non mollare.