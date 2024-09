La rassegna chiude oggi con Kafka

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Con la seconda produzione di Atti sonori, ’Lettere a Milena’ sistasera, alle 21 al Teatro del Baraccano (via del Baraccano 2), Atti sonori, ladell’associazione Perséphone che al pubblico bolognese offre un cartellone che, a partire dalla musica, si contamina con la letteratura, la pittura, la graphic novel, la prosa e il radiodramma. ’Lettere a Milena’ è un concerto teatrale in coproduzione con Sementerie artistiche che rientra nel progetto100, un progetto ideato dal Teatro del Baraccano per i 100 anni dalla morte di Franz, un omaggio a quello che è considerato come uno dei più grandi scrittori del Novecento. Partendo dal carteggio epistolare che Franzebbe con Milena Jesenská nel 1920, è stato costruito uno spettacolo, declinato attraverso tre linguaggi espressivi: le parole, la musica e le immagini.