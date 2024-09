La dimostrazione di quanto Conte ha avuto ancora ragione sul mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) L’allenatore Antonioha dimostrato il suo fiuto per ilcon l’acquisto di David Neres, che si sta già rivelando decisivo. Nel mondo del calcio, un allenatore non si limita a gestire le partite e a motivare i giocatori. A volte, un grande manager sa anche fare scelte strategiche sulche possono fare la differenza tra una stagione di successo e una deludente. È proprio questo il caso di Antonio, allenatore del Napoli, che ha dimostratouna volta il suo intuito nel consiglio di acquisti. Da quando è arrivato sulla panchina partenopea,non si è limitato a dirigere la squadra, ma ha assunto anche un ruolo da manager a tutti gli effetti. Non è un segreto che il tecnico leccese abbia suggerito alla dirigenza del Napoli una serie di acquisti mirati, tra cui nomi di spicco come Romelu Lukaku e Alessandro Buongiorno.