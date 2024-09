Inter Bastoni e Calhanoglu in nazionale | il club spera in una saggia gestione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Buone notizie in casa: Alessandroe Hakanrisponderanno alle convocazioni con le rispettive nazionali. I due calciatori avevano lasciato il campo nel match di venerdì scorso contro l’Atalanta dopo aver accusato problemi muscolari: affaticamento al soleo della gamba destra per il difensore italiano, affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra per il centrocampista turco. Sospiro di sollievo dunque per ilnerazzurro di Simone Inzaghi, che però orain unadei giocatori da parte dei tecnici delle nazionali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,saranno a disposizione per i prossimi impegni e raggiungeranno i ritiri dell’Italia e della Turchia per rispondere alle convocazioni di Spalletti e Montella rispettivamente.