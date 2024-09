Il Diavolo non fa i coperchi Milan pari tra i problemi Leao e Theo sono un caso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Tutto e il contrario di tutto: vantaggio, gestione, crollo, aggancio. Alla fine, un altro punticino che rimanda ancora una volta lo sbocciare delche ha in mente Fonseca. Il portoghese, dopo Parma, boccia Calabria, ma soprattuttoHernandez e: "Non è una punizione, è una scelta. Ho parlato con loro e hanno capito", le parole del tecnico. Sì, per come è entrato in campo soprattutto: gol dopo nemmeno un minuto (in collaborazione proprio col francese e Abraham). No, vista la scelta del portoghese e del terzino di isolarsi durante il cooling break, dall’altra parte del campo, lontani dalla squadra e dal tecnico. Scelte, dell’allenatore e dei due giocatori, pesanti. Si parte e il primo colpo d’occhio fotografa unapparentemente più corto e compatto.