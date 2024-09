Graziani | Thuram ecco chi mi ricorda Difficile vincere contro di loro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Francesco, noto ex attaccante e ora opinionista sportivo, ha parlato negli studi di Sportmediaset dopo la vittoria dell’Interl’Atalanta. FORTI – Ciccio, nel corso della puntata di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’attuale situazione in casa Inter dopo la vittoria roboante di venerdì seral’Atalanta. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha esaltato le qualità di Marcus, vero trascinatore dell’Inter in queste prime tre giornate di Serie A. Queste le sue parole: «Calcio spettacolare? L’Inter è l’unica avversaria di se stessa, poi giocano gli stessi undici dello scorso anno. L’Inter se mantiene questa fame e questa voglia di, uscire con tre puntiquesti non è facile, anche se non esistono invincibili. Sicuramente è la più forte del nostro campionato, e farà bene anche in Europa.