Ecco chi fine hanno fatto gli invidiosi di Sinner | beffa clamorosa

(Di domenica 1 settembre 2024) «In campo tutto ok, sto ritrovando la totale serenità giorno dopo giorno». Janniksorride e fila come un treno in corsa fra i grattacieli di New York, infilando diritti vincenti per esorcizzare tutti i rovesci legati agli ultimi mesi dai quali il ragazzo di Sesto è uscito più forte e uomo che mai. Nel terzo turno di Flushing Meadows ha regolato, anzi destrutturato l'australiano Christopher O'Connell, numero 87 della classifica mondiale, già superato quest'anno sul cemento di Miami in due set. Ieri sera il numero 1 del mondo, in crescendo di forma rispetto alle prime due uscite sul cemento newyorchese, ne ha giocati tre di set e l'ha vinti tutti (6-1, 6-4, 6-2) con una facilità irrisoria, quasi fossero l'uno contro l'altro il maestro di un circolo e l'ultimo allievo.