Dalla comunicazione tra persone alla comunicazione dentro le persone

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel passato, laa distanza è sempre stata una necessità, sentita in ogni civiltà e in ogni epoca, soprattutto in campo militare, dove la velocità diè essenziale per vincere le battaglie. I mezzi più popolari usati nell’antichità furono i maratoneti o i soldati a cavallo: essi si muovevano il più velocemente possibile, per trasportare messaggi a voce da una postazione a un’altra. Col tempo, sono stati sviluppati sistemi più o meno sofisticati, per trasmettere più rapidamente di quanto avessero potuto fare i maratoneti o i soldati a cavallo. Questi nuovi sistemi prevedevano la codifica del messaggio, per poter trasmettere “parole semplici”, utilizzando segnali di fumo, fuochi di segnalazione, tamburi, luci, specchi, bandiere e semafori.