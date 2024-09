Come finisce il film L’uomo della pioggia | Rudy vincerà la causa?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 1 settembre 2024)– The Rainmaker,di Francis Ford Coppola, tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham,conche, dopo aver vinto il caso contro la Great Benefit, abbandona l’avvocatura, deluso da un mondo cinico e ben diverso da quello che si aspettava. La grande compagnia, infatti, subissata da cause di risarcimento, decide di dichiarare bancarotta, potendo così evitare di pagare il risarcimento all famiglia Black imposto dal giudice, dopo la vittoria in aula da parte di. Il giovane decide quindi di trasferirsi lontano con l’amata Kelly, diventando docente di legge.