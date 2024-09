Antenne la lotta continua | Limiti sul suolo pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024)di telefonia sui crinali del Chianti: le linee di indirizzo appena approvate dalla giunta di Montespertoli, cioè altezza massima di 24 metri invece dei 36 del progetto delle compagnie, sono vincolanti su. Quindi, o le compagnie si adeguano o cambiano, anche se in teoria di poco spazio, la ‘location’. All’indomani della fondamentale delibera, parole del sindaco, Alessio Mugnaini. Le linee di indirizzo sono vincolanti per le installazioni? "Su, qual è quello scelto per le duea San Pancrazio e a San Quirico, le linee di indirizzo agli uffici competenti sono vincolanti. Diverso è il discorso se le compagnie si dovessero accordare con privati, magari a pochi metri di distanza. In quel caso, non possiamo fare di più come amministrazione. Ma suabbiamo posto il limite di 24 metri di altezza.