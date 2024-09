Allah akbar | pugno di ferro del Viminale espulsione diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) L'annuncio è arrivato ieri sera dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: «Uno straniero autore di un'aggressione al grido di “”, dopo una condanna in Italia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato espulso e rimpatriato nel suo Paese di origine». Il marocchino di 35 anni, riconosciuto pericoloso anche in ambito internazionale e già tratto in arresto recentemente per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato accompagnato a Casablanca. In passato era stato accusato di aver causato lesioni ad autista di un mezzo di trasporto pubblico in un'altra provincia; in precedenza era stato indagato a Lucca per reati contro il patrimonio e, nel maggio scorso, si era reso protagonista di un grave e violento episodio per il quale è stato tratto in arresto e accompagnato nel Carcere di Lucca.