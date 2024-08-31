Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 18:30 (Di sabato 31 agosto 2024) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LA SEGNALETICA SUL POSTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE Roma, DAL RACCORDO PRENDERE LA SALARIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE USCITA OBBLIGATORIA A SETTEBAGNI DA QUI PERCORRERE LA SALARIA IN DIREZIONE Roma DISAGI SULLA UMBRO-LAZIALE PER INCENDIO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA VITERBO NORD, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SULLA Roma-NAPOLI PER TRAFFICO SI RALLENTA DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 17:30 - 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LA SEGNALETICA SUL POSTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE ROMA, DAL RACCORDO DEVE PRENDERE LA SALARIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE USCITA OBBLIGATORIA A SETTEBAGNI E PERCORRERE LA SALARIA IN DIREZIONE ROMA SULLA FIRENZE ROMA RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE VERSO FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA UMBRO-LAZIALE PER INCENDIO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA VITERBO NORD, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RIENTRIAMO IN A1 MA SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI PER TRAFFICO SI RALLENTA DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2024 ORE 16. POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI COINVOLTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, TRATTO CHIUSO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE NORD PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE ROMA, DAL RACCORDO DEVE PRENDERE LA SALARIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI SULLA FIRENZE ROMA CODE PER INCIDENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, VERSO FIRENZE SEMPRE IN A1 MA SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI PER TRAFFICO CODE A TRATTI DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA A SETTEBAGNI A CAUSA DI UN INCENDIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE NORD PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE ROMA, DAL RACCORDO DEVE PRENDERE LA SALARIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE è STATO RIAPERTO IL TRATTO, TRA VALMONTONE IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PERMANGONO LE CODE TRA ANAGNI E VALMONTONE, CON RIPERCUSSIONI SULLA CASILINA CODE DA COLLEFERRO SCALO A VALMONTONE, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE ROMA SULL’AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA RIVA DEI TARQUINI E MONTALTO DI CASTRO CIRCOLAZIONE REGOLARE NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA, VERSO LATINA AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, CIRCOLAZIONE SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI TRA SESSA AURUNCA E VILLA LITERNO, LA CAUSA UN INCENDIO. romadailynews
- Traffico, weekend da bollino rosso nelle strade e temperature roventi - Nel frattempo, Viabilità Italia ha annunciato il bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri, 30 ... dove si prevede una grande afa: Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Trieste, Perugia e ... tg24.sky
- Traffico e temperature roventi, l'ultimo weekend d'agosto è da bollino rosso - Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri fino a domenica 1 ... Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Trieste, Perugia e Brescia. Il caldo si farà sentire in generale in ... radiosenisecentrale
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