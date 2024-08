Un polo di cultura araba in Cattolica | Sarà un ponte di ricerca e pace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano – “L’Istituto diè un segno concreto che l’Universitàdel Sacro Cuore intende mettere a disposizione della città e del Paese per la reciproca conoscenza dei popoli, creando uno spazio di dialogo di particolare significato in questa delicata epoca assetata dal bisogno di speranza e convivenza pacifica”. Così la rettrice Elena Beccalli ha salutato la nascita del nuovo centro, frutto della collaborazione con la Sharjah Book Authority e ospitato in un piano della palazzina dell’ateneo (350 metri quadri), che si affaccia su via Lanzone. A inaugurarlo, con la rettrice, la principessa Bodour Al-Qasimi, alla presenza dell’emiro di Sharjah, il sultano Bin Muhammad Al-Qasimi, del ceo della Sharjah Book Authority Ahmed Al Ameri, e del vicario apostolico dell’Arabia meridionale Paolo Martinelli.