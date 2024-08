Tennis agli Us Open spazzato via il podio olimpico di Parigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (askanews) – La caduta degli dei. O meglio, di quanti hanno disputato i Giochi Olimpici di2024. Gli Ushanno mietuto, sin dai primi turni, vittime eccellenti tra i protagonisti dei Giochini spazzando via prima degli ottavi di finale il: Djokovic, Alcaraz, Musetti. Novak Djokovic, oro al Roland Garros ha ceduto al terzo turno all’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del tabellone newyorkese. Carlos Alcaraz, finalista aè stato eliminato dall’olandese Botic van de Zandschulp al secondo turno. Fin qui la finale. Ma non va meglio per chi ha giocato per il bronzo con Musetti eliminato al terzo turno dallo statunitense Brandon Nakashima ed il canadese Auger-Aliassime fuori al primo turno dal ceco Jakub MenÜík.