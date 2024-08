Sistema debole Solita storia ogni inizio anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Come è possibile chescolastico si apra con lo stesso copione? Come mai lo scenario non cambia mai? Precarietà e incertezza caratterizzano la prima campanella: mai una volta, ormai da decenni, che l’scolastico si apra tranquillamente, con tutte le sue cose a posto, con una organizzazione precisa e puntuale. Vorremmo che ilscuola cambiasse, adesso come appunto da anni perché la formazione e l’istruzione, insieme alla sanità, sono la colonna vertebrale dello sviluppo di un grande Paese, civile e moderno. Un Paese che guarda al futuro e appunto a rafforzare le nuove generazioni affinché siano cittadini consapevoli per scelte fatte e per l’opinione che devono esprimere. Per farle diventare protagoniste. E invece no.