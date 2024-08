Luna Rossa in testa alla Louis Vuitton Cup | la classifica aggiornata INEOS e American Magic inseguono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) A Barcellona è andata in scena la terza giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane prosegue il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Si è gareggiato con vento leggero (8-10 nodi) e lo spettacolo non è mancato con la disputa di ben quattro prove valide per la competizione.ha firmato due spettacolari vittorie contro le due avversarie considerate più quotate: prima ha tramortitocon un mirabolante sorpasso nel secondo lato di bolina, poi ha surclassatoBritannia in maniera perentoria dopo un paio di virate più incisive nella bolina iniziale.