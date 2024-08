LIVE Paolini-Putintseva 6-3 5-3 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurra salva un fondamentale 6 game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (2° MATCH DALLE 18.00) 30-30 Picchia di rovescio la russa-kazaka, poi si sposta di dritto e sbaglia l’affondo! 30-15 Doppio fallo. 30-0 Ace addirittura. 15-0 Prima vincente sulla riga. Palle che erano nuove, ma che lo restano di fatto per il turno di servizio della kazaka. 5-3 Errore di dritto. Forza! 40-0 Spedisce in rete anche la risposta di rovescio! 30-0 Ringrazia, gratuito di dritto. 15-0 FUORI il passante comodo di dritto della kazaka. 18:41 Vesciche, mancano 2? alla fine del Medical timeout. 4-3 A quindici, non ci voleva. 40-15 Vincente lo sventaglio di. 40-0 Largo il rovescio. 30-0 Non risponde di rovescio. Male 15-0 Slice vincente. 4-2 CON L’ACEEEEEE! Forse, finisce qui. Vediamo come reagisce ora la kazaka.