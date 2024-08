La scommessa - Una notte in corsia recensione | Carlo Buccirosso Lino Musella e una dark comedy che funziona

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) Unaafosa di agosto, due protagonisti in forma come, tanto umorismo scorretto: questa la ricetta della commedia di Giovanni Dota. In sala dal 12 settembre dopo la presentazione alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori. Si. Può. Fare. È possibile tornare a vedere una commedia italiana onesta e riuscita, capace di divertire senza la formula ormai consolidata (o stantia?) che va per la maggiore negli ultimi anni. La- Unain, il nuovo film di Giovanni Dota conCuccinosso e, non ha paura di concedere spazio al politicamente scorretto, all'umorismo nero, al sorriso che viene dal dramma e la tradizione della commedia italiana del passato. Arriva in sala dal 12 settembre, dopo la presentazione nelle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori di Venezia 81, promettendo divertimento al pubblico. Una