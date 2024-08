La gru non passa dai cancelli Mozzati due capitelli del Settecento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Il mezzo di grandi dimensioni per allestire il cantiere non riesce are dal cancello e si fa strada “limando“ i due. Peccato che risalgano al 1700. È accaduto ieri mattina al liceo Cairoli dove sono incominciate le opere per la realizzazione di una palestra. Sono stati diversi cittadini, attorno a mezzogiorno, a segnalare in Provincia quanto stava accadendo e sono subito partite le verifiche. Si è così accertato che i duea lato del cancello centrale dell’istituto di corso Mazzini sono stati. Per lunedì il presidente dell’amministrazione provinciale Giovanni Palli ha convocato una riunione urgente con il responsabile del progetto, l’architetto Antonio Massaro, l’impresa esecutrice e il direttore lavori per verificare che cosa sia accaduto e. nel caso in cui venisse accertato l’errore, far pagare i danni.