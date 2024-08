Israele news scontri tra esercito e miliziani palestinesi a Jenin Idf | sventati due attentati in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 - Duritra uomini armati edisraeliano nella città di, in. L'Idf sta convogliando diversi rinforzi, fa sapere l'agenzia di stampa palestinese Wafa, nel campo profughi della città dove le truppe hanno effettuato incursioni in diverse abitazioni nei quartieri, demolendo numerose strutture nel zona orientale della città, causando gravi danni alle reti elettriche e idriche. Nella notte dal Libano è piovuta una raffica di 40 razzi verso la Galilea occidentale, nel nord di, hanno riferito le Idf. Alcuni razzi sono stati intercettati e altri hanno colpito la zona, ma non si sono verificati feriti. In risposta, i militari israeliani hanno bombardato i siti di lancio con l'artiglieria.