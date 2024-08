Gli indirizzi gastronomici riccionesi dalla colazione al dopocena

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) Riccione, annoverata fra le più rinomate località balneari dell’Adriatico – anche se si può affermare che il mare non sia l’attrazione principale, ha goduto di un boom turistico negli anni Sessanta che ancora non l’abbandona. È una cittadina a misura d’uomo, sicuramente ancora oggi di tendenza, dove turismo, cultura, vita notturna e mondana si incontrano, e lasciano spazio anche a gite fuori porta tra le colline e nei borghi dell’entroterra romagnolo. Oltre a questo, non mancano i piaceri della tavola e alcunida tenere a mente,al, dai classicissimi a nuovi giovani progetti che negli ultimi anni hanno rinnovato la scena gastronomica della regina della riviera romagnola.