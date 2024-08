Frenata sulla metropolitana lilla a Monza | i costi lievitano di 400 milioni e Milano chiede due anni in più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024)– Tutto sembrava procedere per il meglio per l’arrivo dellaM5 a, con un iter di tavoli di confronto tra Comuni di, Sesto e Cinisello, Regione Lombardia e MM, che aveva portato solo due mesi fa all’approvazione del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), documento indispensabile per passare alla fase esecutiva. Ora però, l’emergere di una lettera scritta a inizio agosto dal Comune die indirizzata al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, potrebbe essere l’indizio di un altro slittamento.