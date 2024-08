Fonseca promette un Milan diverso Il centrocampo si affida a Fofana Test Lazio per ritrovare la fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Consapevolezza e cambiamento,e compattezza. Sono le quattro parole chiave sulle quali batte (forte) Paulo. Che si ritrova già a dover spiegare i perché di quel punticino, preso per i capelli nel recupero col Torino, rimasto tale dopo il patatrac del Tardini. Le risposte pesanti, il tecnico portoghese, vuole tenerle in caldo per questa sera, alle ore 20.45, all’Olimpico contro la. Per il momento è telegrafico: "Non sono uno che cerca scuse o si piange addosso. Vedremo se avrò trovato la strada giusta". L’undici di partenza rispetto a Parma, però, non dovrebbe variare molto a livello di uomini, considerato che tra mercato e infortuni saranno fuori Bennacer e Jovic, oltre a Thiaw, Morata, Florenzi, Sportiello. E saranno aggregati daFuturo Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca: "Sarà uncome squadra, psicologicamente e tatticamente".