F1 Sainz deluso | L’abbassamento della temperatura in Q3 mi è costato un decimo ma eravamo in lotta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo aver sperato a lungo di poterre almeno per la prima fila dimostrando un ottimo passo tra Q1 e Q2, Carlossi è dovuto accontentare di un quinto posto al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Monza lo spagnoloFerrari ha rimediato un gap di une mezzo dalla pole position di Lando Norris, attestandosi però a pochi centesimi dalla seconda piazza di Oscar Piastri. “Non ho avuto problemi con le gomme, quello che mi èun po’ è stato nel Q3 quando si è abbassata lanel far funzionare le gomme davanti. È un peccato, forse si è abbassata lanel finale e ci èquel, main. Rispetto al Q1 e al Q2 perdevo tanto nelle curve veloci e mi èparecchio“, dichiara il nativo di Madrid ai microfoni di Sky Sport.